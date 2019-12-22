اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي أتلتيك بلباو اليوم الأحد 22 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر YALLA SHOOT من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم بالدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد KORA STAR ضد نظيره نادي أتلتيك بلباو اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم قي الدوري الإسباني

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد KORA ONLINE ضد نظيره نادي أتلتيك بلباو اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق حفيظ دراجي.

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بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم بالدوري الإسباني

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيك بلباو اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيك بلباو اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي ريال مدريد KORA LIVE المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي إسبانيول YALLA SHOOT في المركز العشرين من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن.