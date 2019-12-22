اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ريال مدريد beIN LIVE

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موعد مباراة ريال مدريد وأتليتيك بيلباو KOORA GOAL

يحل فريق أتليتيك بيلباو على ستاد سانتياجو بيرنابيو فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KOORA GOAL، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتيك بيلباو KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيك بيلباو YALLA SHOOT.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتيك بيلباو

كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد واتليتيك بيلباو YALLA SHOOT، ويلتقي فريق ريال مدريد واتليتيك بيلباو اليوم فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيك بيلباو YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتيك بيلباو KOORA STAR .

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