اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتك بلباو بث مباشر بدون تقطيع Real Madrid LIVE ماتش ريال مدريد

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* مشاهدة مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد :

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يخوض ريال مدريد المباراة وهو يحافظ على الصدارة التي يقتسمها مع برشلونة بعد تمكنه من العودة بنقطة ثمينة من الكامب نو في الكلاسيكو الذي انتهى بين الطرفين بالتعادل السلبي ليستعيد الملكي توازنه بشكل كبير بعد سلسلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أتلتيك بلباو المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن تلقى 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم ويعتبر الفريق مرشحًا قويًا لحجز معقد مؤهلاً لبطولةدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط في الوقت الحالي والذي يتواجد فيه خيتافي والملقب بالحصان الأسود للبطولة.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

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خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم : إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل

أما أتلتيك بلباو فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أوناي سيمون

خط الدفاع : يوري بيرتشيشي - إينيجو مارتينيز - يراي ألفاريز - إينيجو ليكوي

خط الوسط : أوناي لوبيز - راؤول جارسيا - إينيجو كوردوبا - أويهان سانسيت

خط الهجوم : إيناكي ويليامز - كينان كودرو

* يلا شوت بث مباشر مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد :

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