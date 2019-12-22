اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الريال LIVE Real madrid

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بث مباشر لمباراة ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً

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بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.