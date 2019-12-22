شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتيكو يعود للمركز الرابع بالفوز على بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد أتلتيكو مدريد إلى المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوز صعب 2-1 على مستضيفه ريال بيتيس يوم الأحد ليحقق انتصارين متتاليين في الدوري لأول مرة منذ بداية سبتمبر أيلول.

ومنح البديل أنخيل كوريا التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 58 بعدما طارد المدافع أليكس مورينو لينتزع منه الكرة قبل أن يراوغ الحارس جويل روبليس ويسدد في الشباك.

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وضاعف المهاجم ألفارو موراتا تفوق أتلتيكو في الدقيقة 84 بعدما حول تمريرة عرضية من كوريا بكعب القدم في الشباك ليسجل هدفا معنويا بعدما سدد في القائم في الشوط الأول بالإضافة لإلغاء هدف له بداعي التسلل.

وسدد بيتيس في إطار المرمى في الشوطين، لكنه هز الشباك أخيرا في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق مارك بارترا.

وجاء هذا الانتصار بعد الفوز 2-صفر على أوساسونا، الأسبوع الماضي، وهي أول مرة يحقق فيها فريق المدرب دييجو سيميوني انتصارين متتاليين في الدوري المحلي منذ فوزه بأول ثلاث مباريات في الموسم الحالي.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 18 مباراة، بينما يملك بيتيس 23 نقطة في المركز 13.