شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يحدد أولى صفقات توتنهام فى الميركاتو الشتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، حدد أولى خطواته فى فترة الانتقالات الشتوية، حيث يستهدف التعاقد مع الفرنسى عيسى ديوب، مدافع فريق ويست هام يونايتد.

وقالت الصحيفة إن مورينيو يسعى لدعم خط دفاعه بالتعاقد مع المدافع الفرنسى الشاب، الذى انتقل إلى صفوف ويست هام فى صيف 2018 مقابل 22 مليون جنيه إسترلينى.

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وبدأ ديوب البالغ من العمر 22 عامًا مشواره الاحترافى فى صفوف فريق تولوز الفرنسى، قبل الانتقال إلى ويست هام، وأشارت «سكاى سبورتس» إلى أن مورينيو معجب باللاعب منذ أن كان مدربًا لفريق مانشستر يونايتد فى الموسم الماضى.

وأضافت الصحيفة أن ويست هام لن يقبل بالتفريط فى خدمات مدافعه فارع الطول «1.94 متر» فى الوقت الحالى، إلا أن ارتفاع قيمة الصفقة إلى 50 مليون جنيه إسترلينى قد يساهم فى إتمامها. ولعب ديوب 13 مباراة متتالية أساسيًا بقميص ويست هام فى الموسم الحالى، قبل أن تتراجع مشاركاته فى الجولات الأخيرة، حيث خرج من تشكيل فريقه فى ثلاث مواجهات متتالية، قبل أن يشارك لدقيقتين فقط فى الجولة السابعة عشرة. كان مورينيو قد تولى تدريب فريق توتنهام، خلفًا للأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، الذى تمت إقالته بعد تحقيقه نتائج سلبية فى بطولة الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا خلال الفترة الماضية. ويسعى مورينيو إلى الحصول على بطولات مع فريق توتنهام الإنجليزى خلال الفترة المقبلة، بعدما قبل التحدى مع السبيرز على الرغم من تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية ولكنه اختار تدريب فريق توتنهام لخوض تجربة جديدة. كان مورينيو قد تمت إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد فى ديسمبر من العام الماضى، بعدما دخل فى العديد من المشاكل والأزمات مع لاعبى الشياطين الحمر، وعلى رأسهم الدولى الفرنسى بول بوجبا، إلى جانب تحقيقه نتائج سلبية.

يذكر أن إدارة السبيرز وعدت المدير الفنى البرتغالى بعقد صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، من أجل المنافسة بقوة على المربع الذهبى لبطولة الدورى الإنجليزى لخطف بطاقة تأهل إلى دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.