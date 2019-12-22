شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوجه صدمة مدوية لإنتر ميلان بسبب «فيدال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، عن السعر المحتمل تحديده من قبل برشلونة، لبيع لاعبه الدولى التشيلى أرتورو فيدال فى الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سينظر فى العروض التى لا تقل قيمتها المالية عن 25 مليون يورو، من أجل تحقيق أكبر استفادة مالية من بيع النجم التشيلى، لاسيما بعد عدم نجاحه فى إثبات ذاته مع الفريق الكتالونى منذ انتقاله إلى كامب نو، حيث تعرض لهجوم شرس من جانب جماهير البلوجرانا التى طالبت برحيله خلال الميركاتو الشتوى بسبب سوء مستواه. ولا يعتبر فيدال راضيًا عن وضعه فى كامب نو، حيث يرغب فى المشاركة باستمرار، وهو ما لا يتوفر حاليًا تحت قيادة إرنستو فالفيردى، والذى يدفع به بديلا فى معظم المباريات، وهو ما قد يقل أيضًا مع عودة آرثر ميلو من الإصابة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فيدال يفضل العودة إلى إيطاليا، وتحديدًا من بوابة إنتر ميلان، والذى يقوده أنطونيو كونتى، حيث يعرف الثنائى بعضهما جيدًا منذ أن عملا سويًا فى يوفنتوس.

لكن فى الوقت نفسه، فإن المبلغ المنتظر من قبل برشلونة كبير على إنتر ميلان، والذى كان يسعى فى البداية لضم فيدال على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة محادثات قوية من جانب إنتر ميلان للتوصل إلى صيغة اتفاق مع برشلونة بشأن هدف كونتى الأول فى الشتاء، حيث يسعى المدير الفنى الإيطالى إلى تدعيم صفوف النيراتزورى من أجل المنافسة الشرسة على لقب الكالتشيو مع يوفنتوس هذا الموسم.