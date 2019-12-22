شكرا لقرائتكم خبر عن وسام إسبانى جديد يزين مسيرة «نادال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم لاعب التنس الإسبانى، رافاييل نادال، وسام الصليب الفضى من الحرس المدنى الإسبانى تكريمًا لتعاونه فى الترويج للدورى الوطنى الجامعى للتحديات فى مجال السيبرانية، والذى نظمه الحرس الوطنى.

وكشف بيان للحرس الوطنى الإسبانى أنه تم إعلان حصول نادال على الوسام فى إحدى الفعاليات مؤخرًا، لكن المصنف الأول عالميًا لم يستطع الحضور، ليتسلم الوسام اليوم.

وأعرب نادال، بحسب البيان، عن امتنانه لحصوله على هذا الوسام وأثنى على العمل الذى يقوم به الحرس الوطنى كل يوم للحفاظ على أمن المواطنين.

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من جانبه، أبرز الحرس الوطنى دور نادال فى دعم الدورى السيبرانى وأهمية الرسالة الترويجية التى سجلها اللاعب، والتى وصلت إلى أكثر من 200 ألف شخص وشجعت على مشاركة أكثر من ألف شاب. وتم تنظيم هذا الدورى بين الجامعات لجذب المواهب الشابة فى مجال السيبرانية وتشجيعها على المشاركة فى جهود حفظ الأمن فى هذا المجال.

على جانب آخر، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن مواطنها أندى موراى المصنف أول عالميا سابقا فى كرة المضرب، ألغى الخميس جولته الإعدادية للموسم الجديد 2020 فى مدينة ميامى الأمريكية والتى كانت لأسبوعين وذلك بسبب استمرار معاناته من إصابة فى الورك. وأوضحت صحيفة «ذا تايمز» أن موراى (32 عاما) لا يزال يعانى من الإصابة فى الورك التى تعرض لها فى كأس ديفيز فى العاصمة الإسبانية مدريد فى منتصف نوفمبر الماضى. وخاض موراى مباراة واحدة فى الفردى فى كأس ديفيز قبل أن يضطر إلى الانسحاب من باقى مباريات المسابقة التى ودعتها بريطانيا من الدور نصف النهائى على يد إسبانيا التى توجت لاحقًا باللقب على حساب كندا.

وتابعت الصحيفة أن الاصابة لن تحرم موراى من المشاركة فى بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، فى ملبورن من 20 يناير إلى 2 فبراير المقبلين.

ويشارك موراى، المصنف حاليا فى المركز 126 عالميا، فى بطولة أستراليا ببطاقة دعوة. وقبل ذلك، سيخوض البريطانى الفائز بالبطولة الأسترالية مرتين، غمار النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين التى تنطلق فى الثالث من يناير المقبل فى ثلاث مدن أسترالية هى بريزبين وبيرث وسيدنى. كان موراى حقق عودة رائعة إلى الملاعب هذا العام وتوج فى أكتوبر الماضى بلقب دورة أنفير البلجيكية، الأول له منذ عام 2017، وذلك بعد تسعة أشهر تقريبًا من العملية الجراحية الثانية التى خضع لها فى الورك الأيسر والتى أرغمته على الإعلان فى يناير الماضى عن احتمال اعتزاله اللعب بسببها.