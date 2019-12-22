شكرا لقرائتكم شيكابالا يستقبل عزاء وليد قاصد إدارى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك المصطفين لتلقى واجب العزاء فى الراحل وليد قاصد إدارى الفريق الأول، الذى وافته المنية بالأمس عقب إصابته بمرض الملاريا، خلال رحلة الفريق الأبيض بالكونغو على هامش مواجهة مازيمبى الكونغولى فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويقام عزاء الراحل وليد قاصد خلال الوقت الحالى بمسجد المحروسة ويتوافد عليه جميع مسؤولى الزمالك الحالين والسابقين لتقديم واجب العزاء إلى أسرته وتقدم شيكابالا الواقفين للحصول على واجب العزاء وإلى جانبه أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق.

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وكان نجوم الزمالك قد حضروا بالأمس، جنازة الراحل وليد قاصد التى أقيمت فى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وتم تشييع جثمان الراحل بمقابر المجاورين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى الثلاثاء المقبل باستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.