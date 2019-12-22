شكرا لقرائتكم واتفورد يهزم مانشستر يونايتد بثنائية سار وديني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه واتفورد صفر - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل هدفي واتفورد إسماعيلا سار في الدقيقة 50 بعد خطأ غريب من ديفيد دي خيا حارس يونايتد، وتروي دييني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء ليرفع واتفورد رصيده إلى 12 نقطة ولكنه ظل في المركز العشرين "الأخير" محققا أول انتصار له بعد أربع هزائم وتعادل وهو الفوز الثاني للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن، وهي الخسارة الأولى للفريق في آخر ست مباريات والهزيمة الخامسة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في سبع.
كانت هذه تفاصيل خبر واتفورد يهزم مانشستر يونايتد بثنائية سار وديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.