شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد العراقى ووادى عن مواجهة المصرى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب الثنائى كريم العراقى والفلسطينى محمود وادى ثنائى المصري البورسعيدى عن مباراة فريقهما المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد السويس فى الجولة العاشرة للدورى . كان المصرى قد تعادل فى أخر لقاءاته أمام بيراميدز بهدف لمثله وهو ما رفع رصيده إلى 8 نقاط فى المركز الثانى عشر . ويبحث إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن البديل الكفء لتعويض غياب الثنائى خاصة وأنهما أحد الأعمدة الرئيسية للنادى البورسعيدى .

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