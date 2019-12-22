شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يكتب: أسفين يا وليد قاصد.. أين النجوم والمحبين من دعم أولاده بعيداً عن الرقص على جثته !! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • أكيد لو كان وليد قاصد إداري الكرة بالزمالك – رحمه الله – نجماً كروياً لتحرك الكل .. وذهبوا لوداعه وكده، ثم بعدها يفتح المزاد ويعلن ده.. وده عن وجوب التكريم وعمل اللازم حتى لا تحتاج أسرة الفقيد لسؤال أي كريم، أو لئيم.. مش كده؟!

• لكن.. وليد قاصد كان – رحمه الله – إدارياً يعمل في صمت يسافر بعد تخليص كل الإجراءات والحاجات والتطعيمات والحجوزات، لدرجة أن غيابه – مريضاً رحمه الله- ترك فراغاً لدرجة أن "تي شيرت" حارس الزمالك كان لون "تي شيرت" سموحة.. لو تتذكروا!!

• دعونا لا نلتفت للوراء، ونسأل كل الأسئلة الصعبة.. عن التطعيم وخلافه، لأن تعدد الأسباب لا شأن له بـ"الموت الواحد"، اللهم إلا بحثاً عن إهمال ما ربما يصيب أحداً بجهالة مرة أخرى.

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• إنما المطلوب الآن، أن يسرع أصحاب الهمم والرجال الذين حباهم الله بتقديم العون وقضاء حوائج البشر، بالقيام بدور "فاعل الخير" لجمع وديعة يعيش على ريعها أهله وولده بكرامة من عمل باجتهاد.



• طيب.. المطلوب إيه؟!