شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يكتب: أسفين يا وليد قاصد.. أين النجوم والمحبين من دعم أولاده بعيداً عن الرقص على جثته !! والان مع تفاصيل الخبر
• دعونا لا نلتفت للوراء، ونسأل كل الأسئلة الصعبة.. عن التطعيم وخلافه، لأن تعدد الأسباب لا شأن له بـ"الموت الواحد"، اللهم إلا بحثاً عن إهمال ما ربما يصيب أحداً بجهالة مرة أخرى.
• إنما المطلوب الآن، أن يسرع أصحاب الهمم والرجال الذين حباهم الله بتقديم العون وقضاء حوائج البشر، بالقيام بدور "فاعل الخير" لجمع وديعة يعيش على ريعها أهله وولده بكرامة من عمل باجتهاد.
• طيب.. المطلوب إيه؟!
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