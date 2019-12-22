فراعنة الاسكواش يحتفلون ببطولة العالم على أنغام " أنا ابن مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتفل منتخب المصر الأول لرجال الاسكواش مع أمير وجيه المدير الفني للفراعنة بالتتويج ببطولة العالم التي أقيمت في واشنطن وفاز بها المنتخب الوطني بعد التغلب على انجلترا في المباراة النهائية بنتيجة 2/0، على أنغام أغنية انا ابن مصر.
وسجل نجوم المنتخب الوطني الأغنية بصوتهم عقب التتويج باللقب الخامس في تاريخ مصر.
واحتفظت مصر حامل اللقب بالبطولة للمرة الثانية على التوالي كما عادل المنتخب الوطني الرقم التاريخي للمنتخب الانجليزي بالتتويج بالبطولة في خمس نسخ، جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.
منتخب الفراعنة في هذه النسخة ضم كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، و المنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.
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