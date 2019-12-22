عاجل.. مفاجاة نجم شالكة في الطريق لبايرن ميونخ

الأحد 22 ديسمبر 2019

أعلن الفريق الألماني شالكة عن رحيل قائد الفريق ألكسندر نوبل حارس مرمي النادي بسبب نهاية عقده في الموسم الحالي ، وفشل محاولة التجديد له بسبب رغبة اللاعب في الرحيل لخوض تجربة جديدة .



ويعد نوبل هدف كبير لأندية الدوري الألماني من أجل التعاقد معه خاصة وأن اللاعب سوف يرحل مجاناً ، ويتصارع كلاً من بورسيا دورتموند وبايرن ميونخ ، لايبزيج للتعاقد مع اللاعب .

وكشفت بعض وسائل الإعلام الألمانية أن نوبل يقترب جدا لنادي بايرن ميونخ ليكون خليفة مانويل نوير الذي عمره ٣٣ عام وبات قريبا من الإعتزال ، ونوبل عمره ٢٣ عام فقط .