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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مفاجاة نجم شالكة في الطريق لبايرن ميونخ والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
أعلن الفريق الألماني شالكة عن رحيل قائد الفريق ألكسندر نوبل حارس مرمي النادي بسبب نهاية عقده في الموسم الحالي ، وفشل محاولة التجديد له بسبب رغبة اللاعب في الرحيل لخوض تجربة جديدة .
ويعد نوبل هدف كبير لأندية الدوري الألماني من أجل التعاقد معه خاصة وأن اللاعب سوف يرحل مجاناً ، ويتصارع كلاً من بورسيا دورتموند وبايرن ميونخ ، لايبزيج للتعاقد مع اللاعب .
وكشفت بعض وسائل الإعلام الألمانية أن نوبل يقترب جدا لنادي بايرن ميونخ ليكون خليفة مانويل نوير الذي عمره ٣٣ عام وبات قريبا من الإعتزال ، ونوبل عمره ٢٣ عام فقط .
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