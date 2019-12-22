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مانشستر يونايتد يواصل سقطاته بهزيمة من واتفورد المتزيل

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأحد 22 ديسمبر 2019

يتلقي مانشستر يونايتد الهزيمة السادسة في الممتاز هذا الموسم بعد خسارته من واتفورد متذيل الترتيب بثنائية نظيفة دون رد .

وسجل إسماعيل سار الهدف الأول في الدقيقة ٥٠ بطريقة عجيبة حيث لم يحسن دي خيا تصدي الكرة بطريقة جيدة ، وسجل المهاجم ديني الهدف الثاني في ضربة جزاء في الدقيقة ٥٤ لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لواتفورد علي حساب اليونايتد .

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة ، بينما لا يزال في المركز الأخير بفارق الأهداف عن نوريتش سيتي ب١٢ نقطة لكلاً منهما .

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