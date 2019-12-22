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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يواصل سقطاته بهزيمة من واتفورد المتزيل والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
يتلقي مانشستر يونايتد الهزيمة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد خسارته من واتفورد متذيل الترتيب بثنائية نظيفة دون رد .
وسجل إسماعيل سار الهدف الأول في الدقيقة ٥٠ بطريقة عجيبة حيث لم يحسن دي خيا تصدي الكرة بطريقة جيدة ، وسجل المهاجم ديني الهدف الثاني في ضربة جزاء في الدقيقة ٥٤ لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لواتفورد علي حساب اليونايتد .
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة ، بينما لا يزال في المركز الأخير بفارق الأهداف عن نوريتش سيتي ب١٢ نقطة لكلاً منهما .
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