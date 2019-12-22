الامارات | غوران يستعين بتقنية الفيديو استعداداً للوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن غوران يستعين بتقنية الفيديو استعداداً للوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الأول لنادي خورفكان الصربي غوران توفازيتش عن استعانته بتقنية الفيديو "الفار" تمهيدا لخوض المباراة المرتقبة مع الوصل في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة والتي ستقام بعد غد في استاد الشارقة الدولي، واوضح غوران في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: استعنت بالفار من اجل الكشف عن الاخطاء التي حدثت في لقاء شباب الأهلي الأخير، وشرحت لهم كيفية تفاديها في المباراة، وتحديدا في خط الدفاع، لما يتمتع به الوصل من قوة هجومية مميزة خصوصا وان المباراة تقام بخروج المغلوب، في إشارة منه الى الذهاب لركلات الجزاء الترجيحية، وتابع: تنتظرنا بعد المباراة بأربع ايام لقاء مع الوصل في دوري الخليج العربي، ولذلك علينا ان نلعب باستراتيجية معينة تؤمن تحقيق الايجابية.

وخلال المؤتمر قال قائد الفريق سيف محمد: لن تخدعهم نتائج الوصل الاخيرة لانه فريق كبير وقادر دائما على الظهور بقوة، مؤكدا ان اللاعبين يسعون لتحقيق نتيجة مشرفة تنقل الفريق الى المرحلة القادمة والذهاب بعيدا في بطولة كأس رئيس الدولة لتنعكس على دوري الخليج العربي.