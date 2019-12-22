يونايتد يتلقي الهزيمة بثنائية من واتفورد الأخير في الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
يتلقي مانشستر يونايتد الهزيمة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد خسارته من واتفورد متذيل الترتيب بثنائية نظيفة دون رد .
وسجل إسماعيل سار الهدف الأول في الدقيقة ٥٠ بطريقة عجيبة حيث لم يحسن دي خيا تصدي الكرة بطريقة جيدة ، وسجل المهاجم ديني الهدف الثاني في ضربة جزاء في الدقيقة ٥٤ لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لواتفورد علي حساب اليونايتد .
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة ، بينما لا يزال في المركز الأخير بفارق الأهداف عن نوريتش سيتي ب١٢ نقطة لكلاً منهما .
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