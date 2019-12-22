الداود يتوج بفضية العرب للمبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نال لاعب المنتخب السعودي للمبارزة زكريا الداود الميدالية الفضية في سلاح الإبيه، ضمن منافسات البطولة العربية (عمومي) المقامة حاليا في الكويت، بعد أن خسر النهائي أمام الكويتي عبدالعزيز الشطي بنتيجة 15 - 12.

وتخطى الداود التونسي محمد عزيز الكشك في دور الـ16، وكسب العراقي علاء حسين الدوري في دور الـ 8، وفاز على الإماراتي عبدالله الحمادي في نصف النهائي.

في حين خرج أحمد آل حسين وجواد الداود من دور الـ 8 ومهنا الحمود من دور الـ 16، وستخوض ندى عابد اليوم منافسات الإبيه للسيدات.