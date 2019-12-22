الشباب يستضيف الشرطة بربع النهائي العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

يدشن الشباب وضيفه الشرطة العراقي مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية، عندما يلتقيان اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض ضمن مباريات الذهاب.

ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة المرتقبة أمام الشرطة، بينما يأمل لاعبو الشرطة في العودة إلى الديار بأفضل نتيجة ممكنة، خوفا من الدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب الذي سيقام في 20 يناير المقبل.

وكان فريق الشباب بلغ ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن الأردني بالفوز 1-0 ذهابا على ملعبه، والتعادل 1-1 في مباراة الإياب، فيما تأهل الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني 1-0 ذهابا، و5-0 إيابا.