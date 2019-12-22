الإعلام الأجنبي يقسو على إدواردو وكنو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ربطت صحيفة prosport الرياضية الأشهر في رومانيا عدم فوز الهلال بالمركز الثالث لكأس العالم للأندية بعد أن خسر بركلات الترجيح من مونتيري المكسيكي 3 - 4، بآخر مماثل حدث لوالد مدرب الهلال، الروماني ميرشيا في كأس الاتحاد الأوروبي قبل 12 عاما، عندما عدل حارس إشبيلية أندريس بالوب النتيجة لفريقه أمام شاختار الأوكراني الذي كان يدربه ميرشيا قبل أن يتألق في ركلات الترجيح ويودع شاختار البطولة.

وأنهى الهلال الوقت الأصلي للمباراة متعادلا 2 - 2، ثم احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح وفيهما تألق حارس مونتيري كاردينيس في صد ركلتي جزاء وسدد أخرى بعد أن تألق في حماية مرماه خلال الوقت الأصلي.

ووصفت صحيفة «digisport» الرومانية مدرب الهلال رازفان لوشيسكو بغير المحظوظ وهو يخسر المركز الثالث.

وقالت «قدم الهلال مباراة كبيرة، لكنه عانى بسبب إهدار إدواردو وكنو ركلتي ترجيح نتيجة تفوق حارس مونتيري».

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وعلق الموقع الرسمي للدوري الأمريكي، على المباراة قائلا «في مباراة تحديد ثالث العالم.. مونتيري يهزم جوفينكو»، في إشارة إلى عطاء اللاعب سيباستيان جوفينكو الذي قدم إلى الهلال من نادي تورنتو الكندي في المواجهة.

كما أبرز الموقع الأمريكي، إضاعة جوميز فرصة قتل المباراة في اللحظات الأخيرة.

وعلق موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على مجريات اللقاء، وبين أن كرة جوميز الأخيرة غيرت مسار الميدالية البرونزية من السعودية إلى المكسيك، مبينا أن حارس مونتيري استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وكتبت صحيفة encancha التشيلية أن حارس مونتيري نجح في خطف البرونزية من أيدي الهلال.

وأخذت صحيفة sport الإسبانية، منحنى آخر في تعليقها على خسارة الهلال، ووصفت فرصة عمر خريبين المهدرة ببداية النهاية، وأحد أسباب فوز مونتيري.

أما شبكة ESPN الأمريكية، فحملت إدواردو وكنو عدم تتويج الهلال بالبرونز، وقالت «أضاعا على نفسهما المجهود الكبير الذي قدماه في المباراة حين فشلا في تسجيل ركلتي الترجيح».