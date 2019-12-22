تعاون بين رابطتي الدوري السعودي والإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر مع وفد من رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ترأسه المدير التنفيذي للرابطة، لويجي دي سيرفو أوجه التعاون المستقبلي بين SPL و SERIE A وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة المباريات، وكيفية الاستفادة من تجربة رابطة الدوري الإيطالي في التسويق وتطوير بيئة الملاعب.

جاء ذلك خلال استقبال آل معمر للوفد بحضور عدد من المسؤولين برابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كما اطلع الوفد الإيطالي على عرض مرئي حول أعمال ومهام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تضمن الجوانب المالية والتسويقية للدوري، وأبرز التنظيمات والتقنيات التي تطبقها الرابطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وإدارة المباريات بآلية تواكب أنظمة الاتحاد الآسيوي.