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صلاح الأقرب لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لاعبين من الإنجليزي المتوج أمس الأول بكأس العالم للأندية في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2019، هما المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، حيث ينافسهما لاعب مانشستر سيتي، الجزائري رياض بامحرز.

وستقدم الجوائز في الحفل السنوي الذي سيقام بمدينة الغردقة في 7 يناير المقبل.

وتوج صلاح بالجائزة في العامين الماضيين على حساب ماني ومهاجم أرسنال الإنجليزي، الجابوني إيميريك أوباميانج.

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وكان صلاح توج أمس الأول بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة بعد أن قاد فريقه للقب.

كما فاز ماني وصلاح مع ليفربول بلقب والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما قاد ساديو السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية.

أما محرز، فقاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاما بجانب فوزه مع مانشستر سيتي بألقاب وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.

المرشحون لأفضل مدرب

  • المرشحون لأفضل لاعب داخل القارة
  • التونسي أنيس البدري (الترجي)
  • المصري طارق حامد (الزمالك)
  • الجزائري يوسف البلايلي (الترجي، الأهلي السعودي)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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