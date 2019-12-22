صلاح الأقرب لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لاعبين من ليفربول الإنجليزي المتوج أمس الأول بكأس العالم للأندية في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2019، هما المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، حيث ينافسهما لاعب مانشستر سيتي، الجزائري رياض بامحرز.

وستقدم الجوائز في الحفل السنوي الذي سيقام بمدينة الغردقة في 7 يناير المقبل.

وتوج صلاح بالجائزة في العامين الماضيين على حساب ماني ومهاجم أرسنال الإنجليزي، الجابوني إيميريك أوباميانج.

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وكان صلاح توج أمس الأول بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة بعد أن قاد فريقه للقب.

كما فاز ماني وصلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما قاد ساديو السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية.

أما محرز، فقاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاما بجانب فوزه مع مانشستر سيتي بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.

المرشحون لأفضل مدرب