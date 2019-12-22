شكرا لقرائتكم الأهلى وبيراميدز والإسماعيلى يتصارعون على ضم موهبة المنصورة.. والزمالك يدخل على الخط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسولو نادى الزمالك، من حسم صفقة ضم اللاعب الشاب، محمد توكل الشهير بـ"كوتة"، صانع ألعاب فريق المنصورة، رغم دخول عدة أندية فى التفاوض معه.



صانع ألعاب المنصورة

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وكان نادى المنصورة قد تلقى 4 عروض رسمية من أندية الإسماعيلى، سموحة، وادى دجلة، وحرس الحدود، للظفر بخدمات صانع ألعاب المنصورة.



كوته

وبمجرد دخول تلك الأندية فى خط المفاوضات الرسمية مع المنصورة، للتعاقد مع الموهبة الشابة، سارع مسئولو الزمالك من خطوات ضم اللاعب، عبر وكيليه عبد الحميد عادل ونبيل أبو زيد، اللذان كشفا أيضا عن دخول ناديى الأهلى وبيراميدز، فى خط التفاوض معهما لضم اللاعب.