شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يدخل دائرة المرشحين للانضمام للمنتخب الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندرى دائرة المرشحين للإنضمام للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة بعد تألق اللاعب مؤخراً مع زعيم الثغر. و نجح أحمد رفعت فى إحراز 4 أهداف مع الاتحاد السكندري من بداية الموسم الجاري إلى جانب صناعته لأكثر من هدف بالدوري الممتاز أو البطولة العربية التى وصل فيها الفريق لدور الـ8 ويواجه الإسماعيلي فى هذا الدور. Advertisements ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 20 نقطة. نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى حسم أنتقال أحمد رفعت لاعب فريق نادي الزمالك لصفوف سيد البلد لمدة موسم على سبيل الإعارة حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري بعد موافقة إدارة النادى الأبيض.

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