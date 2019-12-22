شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض "البروفة" الأخير قبل موقعة الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، تدريباته الجماعية الأخيرة على ملعب مختار التتش، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى مساء غد الاثنين على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز.

وعقب المران الجماعى أعلن فايلر قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة زعيم الثغر، ويتصدر الأهلى جدول المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

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في الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير ومحمود متولي وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني.

في الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وأليو ديانج.

في الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي.

واستبعد فايلر كلاً من: محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وصلاح محسن وعمار حمدى وصالح جمعة وحسين السيد لأسباب فنية.