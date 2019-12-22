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شكرا لقرائتكم كارتيرون يبحث عن المواهب الكروية فى مباراة شباب الزمالك أمام نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعادل فريق الزمالك مواليد 99، مع نادي مصر بدون أهداف ويقود الفريق الأبيض عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد إبراهيم وأسامة حسن وناصرعبد اللطيف مدربا لحراس المرمى، وسعيد الطيار اداريا للفريق، وأحمد عصمت أخصائي احمال وتأهيل.
وحرص كارتيرون على التواجد فى مباراة ناشئين الزمالك لاستكشاف عددا من العناصر وضمها إلى الفريق الأول فى المرحلة الجارية بجانب متابعة بعض العناصر بفريق الناشئين الذى تم تصعيدها منذ فترة إلى الفريق الأول بالنادى.
وجاءت متابعة كارتيرون لمباراة فريق 99 فى نادى الزمالك برفقة متابعة أيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادى المسؤولين فى الوقت الحالى عن قطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة.
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