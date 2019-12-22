شكرا لقرائتكم "جامب" مصطفى فتحى يتصدر مشاهد مران الزمالك قبل مباراة الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر "جامب" مصطفى فتحى مران الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام بعد غد الثلاثاء باستاد السلام فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز. ووفقا للموع الرسمى للنادى الأبيض فإن المدير الفنى للزمالك طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة الحالية، قبل المواجهة المهمة أمام الإنتاج الحربى، مؤكداً ضرورة الفوز من أجل عودة الفريق إلى الطريق السليم، وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من أجل تنفيذها فى المران، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل التكتيكية التى يرغب فى العمل عليها.

الزمالك

الزمالك

الزمالك

الزمالك

الزمالك

الزمالك

الزمالك

الزمالك

الزمالك

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