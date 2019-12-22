شكرا لقرائتكم ربيعة يشارك فى مران الأهلى استعدادا لمباراة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ادى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي في المران البدني الذي أقيم، اليوم الأحد، على ملعب التتش، تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، في ختام تحضيرات الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غد الإثنين في الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.

واشتكى رامي ربيعة من إصابة خفيفة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري، وفضل الجهاز الفني استبداله وعدم المجازفة به، لا سيما أن الفريق يخوض سلسلة من المواجهات الصعبة محليا وإفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة.

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في الوقت الذي قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال فقرة بدنية شارك بها جميع اللاعبين ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري غدًا في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، واشتمل المران واشتمل على جانب بدني لمدة 20 دقيقة، قبل أن يخوض الفريق المران الفني والخططي، الذي سعى من خلاله رينيه فايلر لتنفيذ بعض الجمل التي يرغب في تطبيقها عمليًّا في مواجهة الاتحاد.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، من الفوز في 7 مباريات بالعلامة الكاملة، ويرغب الجهاز الفني في استمرار انطلاقة الفريق القوية في المسابقة.