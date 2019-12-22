شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك ينعى والد أحمد السيسي مدير شئون اللاعبين لقطاعات الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسبق وتولى الراحل عثمان السيسى المسؤولية الإدارية لقطاع الناشئين بنادى الزمالك على مدار وقت طويل ويتولى نجله أحمد السيسى فى الوقت الحالى المسؤولية الإدارية للقطاع.
وأقيمت اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الراحل وتقدم الحضور فى صلاة الجنازة كلا من حلمى طولان المدير الفنى لنادى إنبى وحمادة أنور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.
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