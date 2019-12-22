شكرا لقرائتكم 74% من قراء الخليج 365 يتوقعون تألق محمود كهربا في النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع قراء "الخليج 365" تألق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد المنتقل من صفوف فريق أفيس البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا لصفوف فريق الأهلي المصري عقب فسخ التعاقد مع نادي أفيس البرتغالي ودفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 400 ألف يورو بين النادي واللاعب.

وًوفقاً لنتيجة استطلاع رأي القراء في الخليج 365 منح 74% من القراء أصواتهم لتألق محمود عبد المنعم كهربا، مقابل 26% لا يتوقعون تألقه في المباراة.

Advertisements

ويجري محمود عبد المنعم كهربا استعدادات حالياً قبل قيده في القائمة المحلية يناير المقبل استعداداً للمشاركة في مباريات الفريق.

نتيجة كهربا