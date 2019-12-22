شكرا لقرائتكم التخريب يطال تمثال إبراهيموفيتش من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن تمثال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش تم تخريبه مرة أخرى في مسقط رأسه مدينة مالمو.

ونشرت صحيفة "كفالسبوستين" اليومية صورا للتمثال حيث تم قطع جزء من الأنف، وفقد أحد أصابع القدم وتم تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي ولم يتضح بعد متى وقعت عملية التخريب بالتحديد.

وقال متحدث رسمي باسم الشرطة: لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس الذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا مع الشرطة.

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وكان إعلان إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي عن اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إبراهيموفيتش.

وأدى ذلك إلى عدة عمليات تخريب استهدفت التمثال الخاص باللاعب البالغ طوله 3 أمتار والذي تم تشييده في أكتوبر.

وأنهى إبراهيموفيتش (38 عاماً) مؤخرا موسمه الثاني ضمن صفوف لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، ويتردد حاليا أنه يسعى للانضمام إلى أحد فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم.