فوز رابع قاتل لدوسلدورف في الدوري الألماني









اسماء السيد - حقق فورتونا دوسلدورف فوزه الرابع هذا الموسم، وجاء في الوقت القاتل على ضيفه أونيون برلين 2-1 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني الذي يدخل العطلة الشتوية التقليدية حتى 17 كانون الثاني/يناير.

وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء ذهاب الدوري بنقطة لكل منهما، بعد أن تقدم دوسلدورف عبر رووين هينيغز (38) قبل أن يعادل ميكايل بارنسن للضيوف في مستهل الشوط الثاني (48).

إلا أن إيريك تومي الذي دخل في الدقيقة 67، خطف هدف الفوز لدوسلدورف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، رافعا رصيد فريقه الى 15 نقطة في المركز السادس عشر فيما تجمد رصيد أونيون برلين عند 20 في المركز الحادي عشر بعد تلقيه هزيمته التاسعة.

ويلعب لاحقا بادربورن الأخير مع ضيفه إينتراخت فرانكفورت الثالث عشر.