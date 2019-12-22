شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيهاب عبد الرحمن: لم افكر فى الاعتزال وكنت واثق فى العودة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى والعائد من إيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات أنه منذ توقيع العقوبة عليه وحتى الآن لم يفكر فى الإعتزال أو ترك اللعبة.

وأضاف عبد الرحمن أنه لم يشك لحظة واحدة فى رفع الإيقاف فى أى وقت وكان واثق من عودته مرة أخرى لممارسة اللعبة والمشاركة فى البطولات.

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وأشار اللاعب أن هناك الكثير وقفوا جانبه فى محنته وساندوه منهم خطيبته و كذلك عدد من لاعبى المنتخب من أصدقاءه على رأسهم مصطفى الجمل .