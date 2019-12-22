شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيهاب عبد الرحمن: لم افكر فى الاعتزال وكنت واثق فى العودة من جديد والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الرحمن أنه لم يشك لحظة واحدة فى رفع الإيقاف فى أى وقت وكان واثق من عودته مرة أخرى لممارسة اللعبة والمشاركة فى البطولات.
وأشار اللاعب أن هناك الكثير وقفوا جانبه فى محنته وساندوه منهم خطيبته و كذلك عدد من لاعبى المنتخب من أصدقاءه على رأسهم مصطفى الجمل .
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