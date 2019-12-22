صور.. كارتيرون يستكشف زمالك 99 فى التعادل السلبى مع نادى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول بالزمالك، فى مباراة الفريق الأبيض مواليد 99 بالنادى أمام نادى مصر، التى أقيمت اليوم، على ملعب النادى، ضمن الجولة الثامنة عشر فى بطولة الجمهورية للناشئين.
وتعادل فريق الزمالك مواليد 99، مع نادي مصر بدون أهداف ويقود الفريق الأبيض عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد إبراهيم وأسامة حسن وناصرعبد اللطيف مدربا لحراس المرمى، وسعيد الطيار اداريا للفريق، وأحمد عصمت أخصائي احمال وتأهيل.
وحرص كارتيرون على التواجد فى مباراة ناشئين الزمالك لاستكشاف عددا من العناصر وضمها إلى الفريق الأول فى المرحلة الجارية بجانب متابعة بعض العناصر بفريق الناشئين الذى تم تصعيدها منذ فترة إلى الفريق الأول بالنادى.
وجاءت متابعة كارتيرون لمباراة فريق 99 فى نادى الزمالك برفقة متابعة أيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادى المسؤولين فى الوقت الحالى عن قطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة.
كارتيرون يستكشف زمالك 99 فى التعادل السلبى مع نادى مصر
مباراة الزمالك 99 ونادى مصر
مباراة ناشئين الزمالك ونادى مصر
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