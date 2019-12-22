شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا ابن مصر".. سر تتويج فراعنة الاسكواش ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد امير وجيه المدير الفني لفراعنة الاسكواش، على اغنية أنا ابن مصر لتحفيز اللاعبين، خلال مشوار بطولة العالم التي أقيمت في واشنطن وتوج بها المنتخب الوطني بعد التغلب على انجلترا في المباراة النهائية بنتيجة 2/0.

وسجل نجوم المنتخب الوطني الأغنية بصوتهم عقب التتويج باللقب الخامس في تاريخ مصر.

بهذا الفوز احتفظت مصر حامل اللقب بالبطولة للمرة الثانية على التوالي كما عادل المنتخب الوطني الرقم التاريخي للمنتخب الانجليزي بالتتويج بالبطولة في خمس نسخ، جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

منتخب الفراعنة في هذه النسخة ضم كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.

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ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي و واحمد محسن عضو مجلس الادارة.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، و المنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.