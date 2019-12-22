شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع شادي محمد : قرار الحبس صحيح ..ومحاولات الصلح باءت بالفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد رشوان محامي شادي محمد أن محكمة جنح مدينة نصر قضت، بحبس زوجة شادى محمد قائد النادى الأهلي السابق و3 آخرين 3 سنوات مع النفاذ بتهمة سرقة شقته.

تابع رشوان لـ " الخليج 365 " كان هناك محاولات للصلح من قبل شادي محمد من أجل أولاده لكنها قوبلت بالرفض.

كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ ، وقال لاعب الأهلى للنيابة فى حضور محاميه أشرف عبد العزيز و محمد رشوان، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلى، والمنتخب بإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر ، وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 فسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

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البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.