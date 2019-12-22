الأهلى وبيراميدز والإسماعيلى يتصارعون على موهبة المنصورة.. والزمالك يدخل على الخط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسولو نادى الزمالك، من حسم صفقة ضم اللاعب الشاب، محمد توكل الشهير بـ"كوتة"، صانع ألعاب فريق المنصورة، رغم دخول عدة أندية فى التفاوض معه. وكان نادى المنصورة قد تلقى 4 عروض رسمية من أندية الإسماعيلى، سموحة، وادى دجلة، وحرس الحدود، للظفر بخدمات صانع ألعاب المنصورة.

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