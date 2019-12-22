أحمد الشناوى يعوض غياب " كابونجا " فى تشكيل طنطا أمام أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين الاستعانة بأحمد الشناوى العائد من الاصابة فى التشكيلة الاساسية للفريق فى المباراة القادمة أمام أسوان فى بطولة الدورى المصرى . يأتى هذا بسبب إيقاف محمود كابونجا مدافع وسط الفريق لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام مصر المقاصة والتى أنتهت بتعادل الفريقين لهدف لكل فريق خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز . ويستضيف فريق طنطا نظيرة أسوان ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى والمقرر لها الثلاثاء القادم على ستاد طنطا Advertisements ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 9 نقاط .

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