البنك الأهلى يهزم بنى سويف بهدف ويعتلى صدارة المجموعة الأولى للقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق فى العودة لتصدر المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه خارج أرضه على بنى سويف بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 21 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 20 نقطة وتقهقر للمركز الثانى ضمن فاعليات الجولة العاشرة .
وفى إطار مباريات نفس المجموعة واصل المنيا تحت قيادة طارق السيد نتائجه الجيدة وحقق الفوز على طهطا بهدفين مقابل لهدف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السادس ، كما تعادل سوهاج وشبان قنا سلبيا .
وأسفرت باقى مباريات المجموعة
عن فوز الإعلاميين على الفيوم 2 – 1
الألومنيوم – ديروط 2 – 1
بترول أسيوط – تليفونات بنى سويف 2 - 1
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