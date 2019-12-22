اخبار الرياضه

البنك الأهلى يهزم بنى سويف بهدف ويعتلى صدارة المجموعة الأولى للقسم الثانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم بنى سويف بهدف ويعتلى صدارة المجموعة الأولى للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق فى العودة لتصدر المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه خارج أرضه على بنى سويف بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 21 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 20 نقطة وتقهقر للمركز الثانى ضمن فاعليات الجولة العاشرة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة واصل المنيا تحت قيادة طارق السيد نتائجه الجيدة وحقق الفوز على طهطا بهدفين مقابل لهدف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السادس ، كما تعادل سوهاج وشبان قنا سلبيا .

وأسفرت باقى مباريات المجموعة

Advertisements

عن فوز الإعلاميين على الفيوم 2 – 1

الألومنيوم – ديروط 2 – 1

بترول أسيوط – تليفونات بنى سويف 2 - 1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الأهلى يهزم بنى سويف بهدف ويعتلى صدارة المجموعة الأولى للقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا