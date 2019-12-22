شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم بنى سويف بهدف ويعتلى صدارة المجموعة الأولى للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق فى العودة لتصدر المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه خارج أرضه على بنى سويف بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 21 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 20 نقطة وتقهقر للمركز الثانى ضمن فاعليات الجولة العاشرة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة واصل المنيا تحت قيادة طارق السيد نتائجه الجيدة وحقق الفوز على طهطا بهدفين مقابل لهدف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السادس ، كما تعادل سوهاج وشبان قنا سلبيا .

وأسفرت باقى مباريات المجموعة

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