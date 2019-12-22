عودة فتحى والسولية لقائمة الأهلى أمام الاتحاد السكندرى وغياب ربيعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غد الإثنين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، والتى جاء أبرز ما فيها استبعاد رامى ربيعة للإصابة ، بعدما تعرض لشد فى العضلة الخلفية المباراة الماضية أمام الإسماعيلى لم يستطع على أثرها استكمال اللقاء. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير ومحمود متولي وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني. Advertisements خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وأليو ديانج. خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي. واستبعد فايلر كلاً من: رامى ربيعة ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وصلاح محسن وعمار حمدى وصالح جمعة وحسين السيد لأسباب فنية.

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