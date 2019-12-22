20 لاعبا فى معسكر الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندري على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمباراة الغد أمام الأهلي فى السابعة والنصف على ملعب السلام. واللاعبون هم :- حراسة المرمي عماد السيد - محمود الزنفلي خط الظهر محمود رزق و إسلام جمال و أسامة العزب و محمد أنور والسيد سالم وصبرى رحيل وويلسون ومحمود شعبان Advertisements خط الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه وأحمد حجى وخالد الغندور وهشام محمد وأحمد رفعت خط الهجوم أوكوى و خالد قمر و أحمد راشد يدخل الإتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 20 نقطة

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