شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى معسكر الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
واللاعبون هم :-
حراسة المرمي عماد السيد - محمود الزنفلي
خط الظهر محمود رزق و إسلام جمال و أسامة العزب و محمد أنور والسيد سالم وصبرى رحيل وويلسون ومحمود شعبان
خط الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه وأحمد حجى وخالد الغندور وهشام محمد وأحمد رفعت
خط الهجوم أوكوى و خالد قمر و أحمد راشد
يدخل الإتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 20 نقطة
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