شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُفاضل بين عواد وأبو جبل أمام الإنتاج بسبب "زيسكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بين الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل، حارسى الأبيض، للاختيار من بينهما للمشاركة أساسيًا فى مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربى التى ستجمع بينهما فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمد أبوجبل فى مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة التاسعة من المسابقة المحلية، حيث رأى المدرب الفرنسى ضرورة إراحة محمد عواد، بعدما ظهر بأداء متذبذب فى مباراة طلائع الجيش، والتى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة من المسابقة.

وتأتى المفاضلة بين عواد وأبو جبل للاختيار من بينهما للمشاركة أساسيًا فى مباراة الإنتاج الحربى، بسبب المباراة المصيرية التى تنتظر الزمالك فى مشواره الإفريقى عندما يغادر إلى زامبيا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام المباراة بينهما يوم 28 من ديسمبر الجارى، لذا سيكون من الصعب إجراء أكثر من تغيير على مركز حراسة المرمى خلال مواجهتى الإنتاج الحربى وزيسكو يونايتد لضيق الوقت، بالإضافة إلى حاجة الفريق لتثبيت التشكيل فى المباراتين لتحقيق نتيجة إيجابية، وذلك بعدما احتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى تذيل الترتيب برصيد نقطة أيضًا.