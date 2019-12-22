شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الجيزة تقيم عزاء مدحت عبد العزيز الأربعاء بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم منطقة الجيزة برئاسة المندوه الحسيني عزاء الراحل مدحت عبد العزيز رئيس لجنة حكام الجيزة السابق يوم الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

توفي صباح اليوم الحكم مدحت عبد العزيز حكم الدرجة الاولى ونجم الترسانة السابق ، بعد صراع طويل مع المرض اللعين ، ووأصيب مدحت عبد العزيز بمرض السرطان في المخ منذ عدة سنوات وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة ولقى ربه صباح اليوم الأحد.

يتقدم مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم ، برئاسة المندوه الحسيني والمدير التنفيذي والعاملين بالفرع بخالص العزاء في حكم الدرجة الاولي ونجم الترسانة ورئيس لجنة حكام الجيزة السابق مدحت عبدالعزيز .

لعب مدحت عبد العزيز فى أندية غزل المحلة و الترسانة وأسمنت السويس وعمل مديرا إداريا لفريق الترسانة عام 2018 ، فى الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى.