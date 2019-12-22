قائمة هجومية للاتحاد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، القائمة التي تستعد لخوض مباراة الأهلي في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الإثنين ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري. وشهدت القائمة تواجد 21 لاعبًا حيث انضم الرباعي الهجومي خالد قمر وأحمد رفعت ورزاق سيسيه وأكوي. وجاءت قائمة الاتحاد على النحو التالي: حراسة المرمى: عماد السيد - محمود الزنفلي. Advertisements خط الدفاع: محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم - إسلام جمال - أسامة العزب - صبري رحيل - ويلسون أكابوكو - محمود شعبان. خط الوسط: نور السيد - خالد الغندور - أحمد راشد - أحمد حجي - نبيل مانجا - هشام محمد. خط الهجوم: أكوي - رزاق سيسيه - أحمد رفعت - خالد قمر. ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بـ21 نقطة بعد الفوز في أول سبع جولات.

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