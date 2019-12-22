بسبب حجازي.. أزمة في تدريبات ويست بروميتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق ويست بورميتش، أنه قرر استبعاد مدافع الفريق المحترف أحمد حجازي من مواجهة برينتفورد بسبب واقعة في مران الفريق.

المدير الفني الكرواتي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "برمنجهام ميل"، إن استبعاد حجازي جاء بسبب العرض السعودي القادم من صفوف اتحاد جدة.

وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت أن حجازي تلقى عرضًا من جانب اتحاد جدة يقدر بـ3.4 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتابع مدرب ويست بورميتش خلال تصريحاته :"ما حدث في التدريبات ليس مجال للحديث أو مناقشته في وسائل الإعلام".

ويعاني مدافع منتخب مصر من قلة المشاركة في صفوف ويست بروميتش حيث لم يشارك سوى في ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم.

حجازي كان قد انتقل إلى صفوف ويست بروميتش قادمًا من الأهلي في 2017 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قبل أن يحصل الفريق الإنجليزي على خدماته في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا كان من بين اهتمامات أهلي جدة في الصيف الماضي.