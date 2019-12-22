حميد أحداد يقود الرجاء لهزيمة الوداد في ديربي المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الرجاء فوزا صعبا، مساء اليوم الأحد، على نظيره الوداد بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة العاشرة بالدوري المغربي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب حميد أحداد، مهاجم الفريق والمعار من فريق الزمالك.

وسجل أحداد هدف الفوز لفريقه الرجاء في الدقيقة 81 ليحصل بعدها على بطاقة صفراءفي الدقيقة 82 نتيجة خلع قميص الفريق احتفالا بالهدف.

وبتلك النتيجة، رفع الرجاء رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الوداد عند 19 نقطة في المركز الثاني.