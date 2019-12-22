فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ، المقرر لها مساء الاثنين المقبل في إطار بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة غياب المدافع رامي ربيعة والذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي. وعاد الثنائي أحمد فتحي وعمرو السولية للتواجد في قائمة الأهلي. واختار فايلر قائمة مكونة من: Advertisements حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير ومحمود متولي وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني. خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وأليو ديانج. خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي. ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بعد الفوز في مبارياته السبع التي خاضها حتى الآن بالعلامة الكاملة.

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