مباشر قمة لندن.. توتنهام 0 - 2 تشيلسي.. ويليان يسجل من ضربة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة توتنهام وتشيلسي في قمة الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المباراة نارية خاصة أن كل فريق يحاول المنافسة على المركز الرابع حيث يتواجد تشيلسي في الترتيب الرابع برصيد 29 نقطة، في المقابل يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة.

تشكيل توتنهام: جازانييجا، أورييه، الدرفيريلد، سانشيز، فيرتونخين، داير، سيسوكو، ألي، سون، لوكاس مورا، كين.

تشكيل تشيلسي: كيبا، أزبيلكويتا، زوما، توموري، روديجير، ألونسو، كانتي، كوفاسيتش، ويليان، مونت، أبراهام.

تفاصيل المباراة:

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مع الدقيقة 13 من بداية المباراة وجه البرازيلي ويليان تصويبة رائعة تجاه مرمى توتنهام بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر من دفاع وحارس توتنهام لتصبح النتيجة (1-0) للبلوز.

في الدقيقة 28 من زمن أحداث المباراة هدد توتنهام مرمى تشيلسي للمرة الأولى في المباراة بعد تسديدة قوية من هاري كين داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عاد البرازيلي ويليان ليسجل الهدف الثاني في شباك توتنهام من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (2-0).

وفي الدقيقة 56 من زمن أحداث المباراة أحرز أبراهام الهدف الثالث لصالح تشيلسي إلا أن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 63 حصل الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء مباشرة بعد تعديه على روديجر لاعب تتشيلسي حيث لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ليتم إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب تشيلسي.

انتظرونا لمعرفة المزيد من التفاصيل خلال أحداث المباراة..