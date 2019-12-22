الدراجات يعلن نظام سباق البطولة العربية

أعلن الاتحاد المصري للدراجات قائمة نظام السباق للبطولة العربية والمقرر لها ان تقام على 40 سباق.
وتكون المنافسات مقسمة على 10منافسات للرجال والسيدات والشباب تحت 18عام وتقامفعاليات البطولة بستاد القاهرة خلال الفتره من 27ديسمبر وتستمر حتي 30 من الشهر ذاته.
ويقام الاجتماع الفني للبطولة والموتمر الصحفييوم 26ديسمبر المقبل بستاد القاهرة.
يشارك فيها سابع دول عربية وهي مصر منظم البطولة، الجزائر، المغرب، الأردن، السعودية، الإمارات، البحرين
و سيتم اخذ عينات من اللاعبين عقب الانتهاء من السباق لفحص المنشطات بواسطة الاتحاد العربي للدراجات.
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