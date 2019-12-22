فيديو.. ديربي لندن.. تشيلسي يتقدم بثنائية على توتنهام بالشوط الأول

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدمًا على نظيره توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي يقام بينهما بديربي لندن، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي. سجل ثنائية تشيلسي البرازيلي ويليان في الدقيقتين 12، 45 من أحداث الشوط الأول. 45 من أحداث الشوط الأول. جاء تشكيل البلوز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: كيبا في الدفاع: فيكايو توموري، أنتونيو روديجير، كورت زوما في خط الوسط: ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيتش، Advertisements نجولو كانتي، سيزار أزبيليكويتا نجولو كانتي، سيزار أزبيليكويتا في الهجوم: ماسون مونت، تامي أبراهام، ويليان جاء تشكيل السبيرز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: باولو جازانيجا في الدفاع: سيرجي أورييه، دافينسون سانشيز، توبي ألديرفيلدر، يان فيرتونخين في خط الوسط: إيرك داير، موسى سيسوكو، ديلي آلي في الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين، سون هيونج مين

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